勞動部將於明（23）日正式公告漁船船員及每月薪資達15萬元以上之事業單位管理人員，為適用《勞基法》第84條之1（即俗稱「責任制」）之工作者，粗估受影響漁工約4.8萬人、管理人員約3.8萬人。勞動部表示，23日起公告實施，給予雇主及勞工協商工作時間彈性，但勞雇雙方另行約定工時，仍應以書面送地方勞政機關核備，始生效力。

勞動部表示，考量漁船船員海上作業之工作型態有其特殊性，因魚群出現時間無法預估，魚群出現則需立即作業，且漁獲處理須即時以保鮮度，在漁撈作業完成前無法中斷，具有密集性及連續性，故核定「漁船船員」為適用責任制工作者。

此外，勞基法第84條之1及《勞動基準法施行細則》第50條之1規定，本允許「監督、管理人員」有另行約定工作時間、例假、休假之空間，考量各行各業管理人員均有增加工時彈性之需求，故針對監督、管理人員指定「每月工資達新台幣15萬元以上」者，得適用責任制。

勞動部指出，所謂監督、管理人員，是指受雇主僱用，負責事業之經營管理工作，且對一般勞工之受僱、解僱或勞動條件具有決定權力之主管級人員；適用責任制者，需符合監督、管理人員及月薪達15萬元以上高薪兩項要件，缺一不可。

勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，管理人員適用責任制預告期間收集各界意見，除美國商會、歐洲商會提出建議，另經專家學者、勞資雙方討論下，考量實務上需有資料證明經常性薪資收入，故以勞退提撥分級上限15萬元為門檻。

謝倩蒨指出，依據漁業署最新年報資料，漁船船員適用責任制粗估有4.8萬人，月薪15萬元以上管理人員，則約有3.8萬人。

(中時 )