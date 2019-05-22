導演關驊。（王己由攝）

藝人劉樂妍，因不滿導演關驊積欠她妹妹的酬勞，去年2月在微博上發文痛罵關驊「王八蛋」、「老賴導演」等，關提告檢察官依公然侮辱罪起訴劉樂妍，台北地方法院審查庭今(22)日開庭，雙方無意和解。關驊說，他的老父親看到不實貼文氣得已中風；劉樂妍則說，她陳述的內容事出有因都是事實，不覺得自己犯罪。因劉不認罪，法官將把全案送刑庭重新分案，由接手法官審理。

劉樂妍是F4前團長，近年轉往大陸發展演藝事業，經常在微博上發表政治言論，被稱為「女版黃安」。劉樂妍因皮膚過敏，庭後戴著口罩說，還是台灣的藥比較好，這次回台順便使用一下健保。她對國內最近總統大選話題，強調先前因手機無法「翻牆」，所以不清楚相關內容，但她說，不論郭台銘還是韓國瑜，能讓人民發大財，誰當總統都好。

關驊則說，他一向都在做公益，要勸劉樂妍多關注公益，不要隨便罵人，台灣有很多老人，還有許許多多貓貓狗狗，需要被關懷、被照顧。他沒有欠錢，「我是導演，不是製作人」，我拍的片子製作人跑了，新聞也已報導過，是劉沒有了解清楚，聽單方面片斷之詞，他還是希望劉多做公益。

劉樂妍因不滿關驊欠她從事化妝造型師的妹妹的酬勞，去年2月間在微博上一再發文痛批關驊「無恥」，要求還錢。劉發文指稱，「無恥關驊導演，二月拍片。大家小心，千萬別進他的組。進了他的組，他只有演員給錢，工作人員的錢，請款還要求他，我妹妹擔任他戲裡的化妝，造型，服裝，還代墊出去一堆給助理的錢，最後跟他請不到款。「台灣老賴導演關驊來北京，大家小心」、「厚顏無恥、王八蛋」。關認為劉亂罵提告，北檢依妨害名譽罪章的公然侮辱罪起訴劉樂妍。

北院審查庭今(22)日上午開庭，劉不承認起訴犯罪事實，也不認為說的話構成犯罪，因為罵關的話都是事出有因；她的律師則提出高院一件判決見解，認為劉不構成犯罪，並說劉的評論內容與事實有緊密關係，並未落入侮辱範疇，完全是「對事不對人」。

但法官當庭「打臉」，認為那件判決的犯罪事實和本案不同，且律師的見解是挑戰數以千計的法院實務見解，最後諭知，本案將再送刑庭重新分案，由接手法官負責審理。

(中時 )