台鐵新設5座高架車站轉乘出現問題？市議員江肇國等22日質詢說，新設5座車站至今連1座ibike租賃站都沒有，公車路線少、站牌距離遠，轉乘非常不方便。交通局長葉昭甫表示，109年預算將推動iBike2.0倍增計畫，以火車站及捷運車站為優先，增加站點密度及服務涵蓋率，完善公共運輸路網。

民進黨市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡、李天生、周永鴻、曾朝榮等，22日就台鐵新設5座高架車站轉乘問題提出質疑。江肇國說，台鐵高架化車站去年10月全數通車後，兩站站距僅2公里；未來每10分鐘即有一班列車，是民眾通勤非常重要運具。民眾到站後，能否接續接駁至想去的地方，是相當重要的事。

江肇國指出，日前接獲民眾陳情，他向市府詢問五權站至國美館及中興大學公車路網問題，市府卻回應台中公車路線至今已有227條，但大眾運輸無法讓每個點都有公車轉乘，建議該民眾步行至220公尺遠的復興路公車站轉乘。當初林市府預計在每個台鐵高架車站規畫垂直轉乘公車路線，強化每座火車站的轉乘功能，但盧市長上任後卻完全沒有計畫。

周永鴻抨擊說，潭子長期沒有得到妥善的發展，好不容易台鐵新設了栗林與頭家厝站，通勤族正期待著能夠更便利的藉由台鐵通勤，但是公車網路跟ibike卻都沒有編列建置預算。曾朝榮表示，松竹站是北屯居民重要的轉運接駁點，出站之後要走200公尺才有公車站牌，非常不便。

葉昭甫指出，目前iBike已營運有325站提供9150輛車，累計騎乘人次超過2600萬；市府將再增加站點密度及服務涵蓋率，因今年度預算僅編列舊站營運經費，未編列新站建置經費；新市府將爭取明年預算推動iBike2.0倍增計畫，針對大眾運輸節點、學校、商圈、住宅社區等重要據點，滿足市民需求。

(中時 )