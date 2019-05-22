同婚專法上週完成三讀，有7位藍委投下贊成票，如今遭中常委揚言撤銷立委提名。對此，前立法院長王金平今受訪表示，應看未來、往前看，未來大家一起努力，而現在把這個問題又搞得尖銳、對立起來，對於未來社會的和諧不見得是好事情，所以平復了就好，「你再挑起這樣的對立，我覺得也不好」。

王金平今赴華南金控盃全國少棒錦標賽，幫豐田國小加油打氣。被問及國民黨方面已確定對比式民調採「三腳督」，將台北市長柯文哲納入做民調？他表示，柯文哲今天都說了「好笑」，希望黨中央再做一番重新考量；媒體追問是否反對？王則澄清「我沒有反對不反對」，是黨中央要針對事實重新考量。

至於黨中央協調小組是否已來徵詢聯繫？王金平表示，有接到公文，希望能表態一個時間，「有聯繫，但我們還沒回應」。

談及近期民調數據，鴻海董事長郭台銘上升、高雄市長韓國瑜則有些下降？王金平重申，民調還是參考，「參考再參考就好」，而自己的民調也是參考，「但我的民調一直都是穩定往上提升，重要的是我要繼續努力」。

面對媒體詢問中常委揚言撤銷挺同藍委提名一事，王金平則說，撤銷提名比較嚴重，而此事涉及具有非常爭議性的專法，每個人、每個委員都有背後要來遊說的人，或是有個人的理念、立場，而這個投完票就過去了，主要的還是要看未來，可能還有很多對立、爭議會持續下去，要讓社會大家能夠平心靜氣，能繼續進行溝通、協調，讓社會趨於和諧、安定比較重要。

「看未來、往前看」他進一步強調，未來大家一起努力，而現在把這個問題又搞得尖銳、對立起來，「我看這對於未來社會的和諧不見得是好事情」，所以平復了就好，大家士農工商各自努力，未來共同營造一個快樂、幸福的社會，「這個比較要緊」，再挑起這樣的對立「我覺得也不好」。

前立法院長王金平。（季志翔攝）

(中時 )