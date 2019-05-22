高雄市長韓國瑜走馬上任後，積極出訪星馬大陸，拿下50億訂單，卻遭府院、農委會主委陳吉仲批評親中，還說靠單一市場，會造成產銷失衡，但高雄市農會理事長蕭漢俊、全台農會理事長蕭錦田直接打臉中央，還說「我們當然知道雞蛋不能放在同一籃子，不用陳吉仲來教」。

高雄市農會理事長蕭漢俊對《中天新聞》表示，「農民沒有很大野心，但是你要給他們希望」；韓國瑜上任後，就是讓農民的感覺，做農業是有生機的，除內銷市場固定外，外銷市場有政府扶持；韓給了農民希望，而且這個希望在慢慢兌現中。

他並提出數據表示，今年上半年光是芭樂外銷到新加坡的市場，就已經超越去年整個年度的總值。對於陳吉仲批評韓國瑜親中，還說靠單一市場，會造成產銷失衡，他說，「我們當然知道雞蛋不能放在同一個籃子，包括香港、澳門等我們都在嚐試，不用陳吉仲來教」。

全台農會理事長蕭錦田也說，先有訂單才生產，這是正確的，這是產銷不會失衡的最好方法。韓國瑜還沒來當市長前，政府輔導其實非常少；韓上任以後，很明顯的提升了銷售網。

滯銷芭樂賣光光 獨家專訪「他」曝最會賣菜韓市長。（中天新聞）

(中時電子報)