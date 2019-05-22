農委會今（22）日表示，台灣地區自17日起受豪雨影響造成農業災情，統計至本日11時止，農業產物損失共計3528萬元；主要受損作物為一期水稻，損失達1707萬元，接近災損金額一半，其次以西瓜、木瓜、筊白筍及洋香瓜損失較為慘重。各縣市中則以高雄市損失1509萬元最為嚴重，南投縣、新竹縣及桃園市次之。

此次豪雨災損包括農產損失、畜產損失及民間設施損失。其中，農產損失金額2877萬元，農作物被害面積達884公頃，損害程度23％，換算無收穫面積為203公頃。

農委會指出，受損作物主要為一期水稻，被害面積644公頃、損失1707萬元，其次以西瓜被害89公頃、損失313萬元，木瓜被害25公頃、損失292萬元，筊白筍被害10公頃、損失174萬元，以及洋香瓜被害20公頃、損失110萬元較為慘重。

此外，畜產損失計11萬元，主要受損為雞9000隻；民間設施損失計640萬元，主要為新竹縣及南投縣農田埋沒所致。

農委會表示，統計各縣市災損情形，以高雄市損失1509萬元（佔43％）最為慘重，其次為南投縣損失785萬元（佔22％）、新竹縣損失572萬元（佔16％）及桃園市307萬元（占9％）較為嚴重。

現已公告辦理現金救助及低利貸款地區，包括桃園市觀音區、新屋區與新竹縣新豐鄉、湖口鄉、竹北市的香瓜、洋香瓜及西瓜；桃園市楊梅區的洋香瓜及西瓜；以及高雄市美濃區、旗山區及杉林區的稻米等。

(中時 )