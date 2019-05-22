根據非營利組織「韓國未來倡議」（Korea Future Initiative）一份報告，成千上萬北韓女性雖逃離貧困和壓迫的家鄉，但不幸被賣到中國大陸當性奴，其中年紀最輕甚至只有9歲；而對北韓女性的性剝削每年替中國大陸黑社會帶來至少1億500萬美元（約新台幣33億元）的獲利。

據美國有線新聞網（CNN）報導，「韓國未來倡議」這份報告披露45位遭販賣北韓女性自訴的悲慘故事。報告作者尹熙順表示，這些遭販至中國大陸的受害者賣淫價格最低僅人民幣30元（約新台幣140元），被賣為人妻價格僅人民幣1000元，她們被賣到網路色情據點，供全球線上觀眾非法利用。尹熙順說，許多北韓女性不僅遭販一次以上，在逃離家鄉一年後起碼被迫從事一種形式的性奴。

根據這份報告估計，在中國大陸的北韓女孩和女性中，其中60%被販賣到中國大陸從事性交易。研究人員表示，近半數女性被迫賣淫，約1/3的人被賣為人妻，其他的人主要被迫從事網路色情工作。

目前官方並沒有逃離至南韓的北韓難民官方數據。根據聯合國2014年報告顯示，援助團體稱目前在中國大陸的約有上萬的北韓難民，而「韓國未來倡議」則估計為20萬。

(中時電子報)