苗栗縣議員謝文禓22日遭苗栗地院宣判當選無效，謝遭檢察官及2名落選人指控去年11月22日晚間，他交付戴姓男子3萬元，涉嫌以1票500元或1戶2000元向鄰居及親友買票，法院合議庭不採信借款之說，一審宣判謝當選無效，謝文禓強調將上訴到底。

去年五合一選舉，謝文禓參選第一選區縣議員席次，最終以5214票成功當選連任，然而卻遭地檢署檢察官及2名議員落選人指控賄選，提起當選無效之訴，主張謝文禓在投票前之11月22日晚間到戴姓友人開設的興旺堂庭院交付3萬元給戴姓男子，並要求協助以每票500元或1戶2000元為代價請託支持謝文禓。

偵查過程謝文禓矢口否認有賄選情事，並供稱交付的3萬元為戴男向他所借的款項。戴男起初承認有花費1萬3500元幫忙買票，並表示與謝無金錢往來及仇恨糾紛，後又更改說詞表示，3萬元的確是他和謝借貸的款項。

合議庭認為翻供時機過於巧合，且戴男所訴之借貸過程與還款情節與謝所訴不同，因此不採信借貸之說，一審判決謝文禓當選無效，全案仍可上訴。謝文禓回應，不會放棄上訴機會，將會上訴到底。

(中時 )