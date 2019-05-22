台北市「住宅汰換節能家電補助」每戶最高可以補助1萬5千元，北市府5月31日起委託中華電信，在全市13處指定門市受理臨櫃申請，民眾需攜帶身分證正本供核驗，現場審核通過，即可領取補助金。

該方案補助北市家戶汰換高耗能的老舊冷氣及電冰箱，只要購買符合能源效率1、2級，並於2018年12月7日（含）後購買汰換，皆可檢據申請補助，冷氣每kW補助1千元，冰箱每公升補助10元，兩者都以3千元為限，每家則以3台冷氣、2台冰箱作為上限，最高可申請1萬5千元補助。

北市產業局提醒，民眾需備齊身分證正反面影本、廢四機回收聯單正本、載明新機型號之發票影本、半年內其中一期台電電費單、能源效率分級標示影本、申請人存摺影本(現場辦理可免附)，若不方便現場送件，可掛號郵寄至「台北市大安區金山南路二段52號8樓 節能小組收」（請註明申請北市補助住宅汰換冰箱／冷氣）。

另外，5月31日起也增設「台北市住宅汰換節能家電專線」，提供專人接聽諮詢，市話請撥0800-580-050、手機請撥02-8979-8300，至於已遞件的民眾，審核進度將以手機簡訊通知，預估6月30日前通知完畢。

(中時 )