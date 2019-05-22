中天綜合台36頻道《小明星大跟班》明（23）晚10點將播出主題「當老闆才知道不容易啊！靠北員工事件簿！」，邀請藝人邵昕、NONO、詹子晴、林道遠、劉伊心、楊晨熙等與主持人吳宗憲、Sandy吳姍儒分享曾遇到過千奇百怪的員工。其中，經營雞排店有聲有色、創業資歷逾18年的NONO，竟曾經被最信任的員工A走3萬多元營收。

Sandy自曝員工竟然不讓過號客人取餐，讓她傻眼。（圖／中天提供）

NONO無奈表示，他將打烊結帳的工作交給最信任的員工，沒想到他竟然每天A走1000元，日積月累持續三個月，NONO才發現店裡營收一共短少了3萬多元，「我選擇不走法律途徑，讓這個員工繼續工作從薪水裡扣錢，沒想到過兩天人就跑掉了，讓我找不到人，最後我們聯絡到他的父母，他的父母表示要幫他還錢，我說不要，希望這個年輕人自己出來面對問題，不能出事了就要爸媽扛。」

詹子晴遇過店員談戀愛竟然在店裡吵架。（圖／中天提供）

邵昕則是遇過餐廳員工做事粗心，竟將店內的醬料倒在客人的G牌名牌包裡，「剛好那個客人打開包包去拿手機，員工就失手把醬料倒到他的包包裡，那個員工一天打四份工，我算算他一個月最多也才賺四、五萬元，他怎麼可能賠得起那個八萬塊的包，沒關係我就認了，這個包包最後我就買下來，整理整理後送給身邊的女性朋友。」

年紀輕輕就擁有16家店的詹子晴（丫頭），也自曝遇過員工談戀愛，竟在工作場所吵架，「那對情侶每天都在吵架，有一次女生替客人送水，男生竟然走過去撞她要她走開，然後客人超尷尬，還問他們之間是什麼問題，需要幫忙解決嗎？最後兩人一言不合，那女生竟然上班上到一半走了，整天都沒有回來！」詹子晴笑說這個狀況真的很嚴重，現在應徵時都會認真地問對方「這家店有你的親友在嗎？」

主持人Sandy也透露曾遇過天兵員工，客人取餐號碼過號2、3號，回到店裡取餐時，店員竟然大聲吼他「你過號了！」然後不給客人取餐，讓在一旁的老闆Sandy看傻眼，趕緊協助客人取餐，NONO聽了則笑說「你這個員工可能之前是護理師，看病過號就是這樣，要等兩個號碼才能再輪到他。」想看更多精彩內容請鎖定中天綜合台36頻道週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時電子報)