颱風季節即將來臨，儘管去年颱風死亡失蹤人數掛零，但內政部仍呼籲國人不要掉以輕心，根據消防署統計，近10年共有47個颱風侵襲台灣，平均每年有4.7次颱風，共造成729人死亡。

去年台灣共有山竹及瑪莉亞兩個颱風，但未造成人員死亡失蹤，內政部表示，台灣處於颱風易生成區域，颱風加上近年極端氣候的影響，可能引發山洪、淹水、海水倒灌、土石流等災情，提醒民眾遇在颱風期，應隨時注意氣象資訊，預做停水停電的準備，做好避難疏散準備，並避免從事登山、河海邊的戶外活動，減少不必要的外出，如果不得已要外出時，要留意積水狀況，減速慢行，警報解除後勿輕易外出巡視田間水塘。

內政部並舉例，以前年燕子颱風為例，雖未直接侵襲台灣，但民眾因掉以輕心前往海邊觀浪，遭大浪沖走，造成7人落海，5人死亡及1人失蹤。內政部特別提醒民眾，颱風來襲常有致命的潛藏長浪，應避免到海邊觀浪或戲水。

另外，內政部已請各地方政府，預先做好下水道清淤、抽水站巡查，及廣告招牌固定等各項災前整備工作，並請民眾要加強居家排水溝及管道等清淤工作，大樓地下室應備妥自動抽水機，並於地下室入口加設防水閘門或沙包，以避免豪大雨造成危害。

內政部指出，汛期前已請各地方政府調查，全台共有15個縣市、201處易成孤島地區，也就是過去曾發生或可能因淹水、土石流及風災、道路橋梁中斷等災害而導致交通中斷的地區，內政部會積極協同各直轄市、縣市強化防救災整備，以有效提升易成孤島地區自救互救能力。

(中時 )