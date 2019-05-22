台北市社子島即將拆遷，近年在國際舞台聲望頗高、在社子島駐點的FOCA福爾摩沙馬戲團，也面臨搬遷。在離開之前，他們決定透過作品《消逝之島》，將在當地駐點的回憶、從中衍生的創意，回饋給陪伴他們一起成長的居民。

藝術總監李宗軒表示，「居民告訴我們，每次有外地人到當地，都是在談土地的問題，只有我們，是全心全意在當地駐點、創作，他們也很常來看我們排練，包容我們的噪音，將要離開，我們想把這作品獻給他們。」

FOCA福爾摩沙馬戲團是台灣致力推動當代馬戲的團體，有別於一般馬戲團裡，會讓人聯想到雜耍、動物表演的形象，FOCA更致力於開創肢體型態的可能，以及體能的極限，近年巡演國際、由導演Baboo執導的作品《一瞬之光》，就把台灣五金行可以買到的生活雜物搬上舞台，表演者扭曲身體鑽進曬衣架裡，或是將身體作為置物櫃，試圖將通馬桶的道具、鍋鏟等物品，擺放在身上，既表現了特技的特質，也有概念性的思考在其中。

李宗軒畢業於北藝大舞蹈系，曾在雲門舞集擔任專職舞者，對於肢體表現很有特別的想法，他表示，團隊主要做的工作，就是顛覆傳統馬戲，並找到各種可能，「之前《一瞬之光》是哲思型的作品，這次《消逝之島》，則是和裝置結合，我們要透過身體的型態和裝置設計，表現島嶼、在這裡的記憶消失的樣貌。」

擔任裝置藝術設計的是菲律賓藝術家理羅．紐 （Leeroy New），演出將於9月7日下午3點、5點半在台北富安國小門口集合，免費入場。

(中時 )