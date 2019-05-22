民進黨總統初選協商破局，因此22日下午的中執會備受關切，台南市長黃偉哲今天於玉井參加「愛文芒果之父」鄭罕池的名人故居揭牌儀式時受訪表示，希望總統蔡英文、前行政院長賴清德回想鄭罕池為了推廣產業，無私奉獻的精神，放開心胸，各退一步為對方著想。「人生短短幾個秋，沒什麼好爭的」，黃偉哲有感而發說，希望今天的中執會能夠順利圓滿，在民主機制下，相互體諒，不要惡言相向，不要機關算盡。

至於手機納入民調議題，黃偉哲說，手機普及率已經很高，但使用者是否有投票權、是否與家戶電話重複，都需再討論。黃也說，國民黨是否納入手機民調仍不得而知，但勢必將柯文哲納入對比民調，民進黨對手機納不納民調、比例，以及柯文哲納不納，對比、互比所占的比例，都要去思考。

黃偉哲也說，國民黨的對手也還不知是韓國瑜或郭台銘，是否2人都納入，問題非常複雜，政治智慧大於機關算計，互相開放的胸襟，運用政治智慧，不要斤斤計較，怎樣才對台灣更有利，期盼雙方會中都能冷靜、理性去協商。

至於是支持還是反對把柯文哲納入總統初選民調？「媽祖還沒有託夢」黃偉哲說，「讓我再想想」，黃又解釋說，因國民黨已經納入，所以有相互比較效應。但民進黨遊戲規則是主要政黨，但柯是無黨，這是當初制度設計上沒有考慮到的，但也經歷宋楚瑜以無黨籍競選，所以要不要納入，要綜合考量。

(中時 )