徐乃麟記者會

綜藝大哥徐乃麟日前遭周刊踢爆與女密友在自家豪宅開賭場，最近又被控訴假賣屋、真詐財，還拿假本票騙錢，詐騙金額超過8千萬元，今（22）日出面召開記者會。

徐乃麟秀出房地契與證明。（圖／記者游定剛、沈弘欽攝）

他在記者會上表示，他出道37年經得起考驗，他表示他在姻緣際會下認識了一位可以在大陸體育總局取得體育類遊戲牌照的朋友，對方表示有一個這樣的機會可以拿到這樣的批文，於是徐乃麟的朋友心動想要取得棋牌類執照營業賺錢，這位朋友前後燒了一億多台幣，最後甚至還跟徐乃麟借錢，直到民國104年徐乃麟打算賣掉名下價值7300多萬的房子，當時貸款六成，這位賠了一億多的朋友，跟他表示不然把房子賣給他，他再拿房子去貸款，於是徐乃麟用6942萬賣給對方，於是對方將房子拿去增貸，可以繼續把錢拿去完成他取得遊戲牌照的夢想。

徐乃麟激動反駁周刊上的爆料。（圖／記者游定剛、沈弘欽攝）

徐乃麟隨後表示，他後來被告詐欺、偽造文書、侵占本票，他現在要反告妨礙名譽、詐欺、誣告，他說他是三個孩子的爸，與老婆婚姻和睦，希望不實的報導可以終止。

(中時電子報)