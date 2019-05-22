親民黨基隆市議員楊秀玉。（張穎齊攝）

國民黨高雄市長韓國瑜（中）。（張穎齊攝）

親民黨基隆市議員楊秀玉今（22）日在議會質詢時，要求基隆市長林右昌學學高雄市韓國瑜努力拚經濟，林右昌不以為然地說「我的風格不喜歡大肆招搖、吹噓！」強調基隆沒必要和高雄比，拚經濟不是放在嘴巴上就速成，他要有8、9成把握才會說，不會只有1、2分就大張旗鼓說有9、10分。

楊秀玉指出，韓國瑜上任百日，已到東南亞及大陸拚訂單，獲得海內外企業支持，願意投資高雄，因此被拱要去選總統，但她相信基隆不會輸高雄，如今林右昌連任成功，試問「林右昌要不要學韓國瑜拚經濟，讓基隆走得出去？」

「基隆不需要跟高雄比，我不喜歡大肆招搖，我更不會吹噓！」林右昌回應，他不想跟其他縣市長比，且他的風格是有8、9成把握才會公開說明，不會只有1、2分就大張旗鼓說他有9、10分，他8年任期就是要紮實地為基隆打下50年的基礎，「這就是政治人物行事風格不同的地方」。

林右昌說，其實經濟不是用拚的，這都是台灣社會的政治人物所造成，一直講「拚經濟、拚經濟」並不會速成，若沒有穩紮穩打地去改造法治環境、社會條件及公共設施，那要吸引投資都是不可能的。

林右昌強調，基隆目前的公共建設改造，以及城市的能見度都大幅提升，並舉例其他人推產業博覽會都要花4、5000萬元，而基隆市只需花1000多萬元，用最少的資源帶動能見度，讓基隆得以改變。

(中時 )