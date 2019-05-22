F-35A戰機

波蘭已決定將採購32架F-35隱形戰機，並要求美國從2026年開始交付。而為了最早能在2024年取得F-35，身為北約（NATO）成員國的波蘭跳過一般競標程序，決定加以採購。

據荷蘭《緊急起飛》（Scramble）雜誌與美國《國家利益》（The National Interest）網21日報導，波蘭副防長史克基維茲（Wojciech Skurkiewicz）在會議後說，該國政府已決定，將向美國採購2批F-35A戰機。

美國空軍部長葳爾森（Heather Wilson）13日說，波蘭官員想要加深與美國的關係，而其中部份要透過先進軍備的作業互通來達成。

事實上，波蘭國防部長布瓦什查克（Mariusz Błaszczak）早在今年2月時，便簽署了技術現代化計畫（Technical Modernization Plan）列出優先軍購項目。他當時便示意，採購32架5代戰機是波蘭的當務之急。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）今年4月與布瓦什查克視察華沙第一座空運基地時強調，有必要汰換空軍的蘇聯製米格-29與蘇-22戰機。當時杜達便說，波蘭空軍應該使用世上最棒的戰機，而布瓦什查克則稱，F-35是「成功的關鍵」。

(中時電子報)