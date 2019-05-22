民進黨今召開中執會討論總統初選協調今下午拍板，中央黨部也提出提案版本；並罕見由中執委王定宇提案，開放全程直播，確定討論第五案時攸關總統初選相關事宜時，開放直播。成為史上第一次開放直播。

以4月10日中執會、5月1日中常會兩次決議為依據，並加上3次選務協調會議共識，向中執會提出建議案，並擬具初選選務日程，在5月25、6月9日進行電視政見發表會，6月10日至14日執行初選民調，19日公告提名名單。

至於海派中執委會前受訪，表示要提權宜問題，開放中執會媒體全程直播；民進黨主席卓榮泰表示，若大家同意，那就開放，歡迎媒體來。會議開始，由於前面還有討論立委相關提名議案，但確定討論第五案時攸關總統初選相關事宜時，開放直播。

提案內容指，因黨中央在5月15、17、20日舉行的3場選務協調會議未就民調達成共識，中央黨部依現行「公職候選人提名民意調查辦法」規定，建議總統民調採「對手對比式」題型，對手選擇依照一、初選候選人有共識者，二、主要對手政黨已正式提名者，若依序無法產生對手，則採用「黨內互比式」題型。

中央黨部草擬提案，依4月10日中執會決議，在「不停止初選機制、不改變初選流程」原則下，總統提名初選在立委初選作業完成後進行。再依5月1日中常會決議，初選選務工作日程根據報告案規劃草案與參選人協調，並於5月22日召開中執會前，完成選政見會及民調進行等事務性協調工作。

(中時 )