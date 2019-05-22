外媒報導指出，大陸在與美國的鬥爭中一直保持克制，但切不可誤認為這是軟弱。並稱與華盛頓的爭端中，北京到目前為止令人驚訝地表現出「克制」。即使川普進一步提高關稅，陸方仍按原計劃派出高級代表團前往華盛頓談判。此外許多美企還依賴大陸原材料，無論是手機、筆電等都需要大陸的「稀土」，因此在這個領域上讓大陸處於有力的談判地位。

瑞士《新蘇黎世報》報導，北京當前的克制，不應該被解讀為示弱或有短處。華盛頓的每一次挑釁，都會讓大陸的強硬派聲音更響亮。有大陸學者表示希望美陸貿易談判破裂，美國到時就會完蛋，大陸則可以把所有美企都趕出去。

此外強硬派的言論隱含了大陸的許多王牌。憑借巨大市場，對如此依賴大陸的美企產生舉足輕重的影響力。盡管兩位數增長時代已過去，但大陸仍是全球經濟不可或缺的引擎。

許多美國公司在華仍有最好的業績。僅蘋果公司2018年就從大陸賺了510億美元。摩根士丹利表示，若川普對大陸高科技產品征收25％的懲罰性關稅，美國消費者將不得不為iPhone XS多支付約160美元，或由蘋果公司自己買單。

不僅如此，許多美國公司還依賴大陸原材料。無論是電動汽車、電視機、智能手機、筆記本電腦還是平板電腦，都需要「稀土」。在這一領域，大陸又處於強有力的談判地位。美國可以自己開採「稀土」，但至少需5年才能滿足芯片生產需求。財政政策方面大陸也有彈藥。金融危機期間，北京出手購買美國國債並為阻止全球經濟下滑作出重大貢獻。若美國國債被大陸拋售，將產生致命後果。

分析指出，在大陸社交網絡上，抵制美國貨的聲音如今越來越響亮，甚至官方媒體也變得更加強硬。大陸人相信，這是一場超越了貿易逆差和懲罰性關稅的爭端。世界上兩個最強大的國家，正圍繞科技主導權展開一場爭鬥。大陸很有可能為此再次提高賭註。

(中時 )