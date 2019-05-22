陸國航就737MAX正式向波音索賠 14:052019/05/22 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸中國國際航空公司今天卓對波音737MAX飛機長時間停飛以及訂單無法按時交付所造成的損失，正式向波音公司提出索賠。 大陸的東方航空21日已就737MAX停飛事件正式向波音公司提出索賠要求。東航成爲大陸首家向波音正式提出索賠的航空公司。 今年3月，衣索比亞航空一架波音737MAX飛機發生空難後，因短時間內連續發生空難，該機型遭遇全球停飛。截至目前，大陸航空公司營運的737MAX機型共有96架。 (旺報 ) #波音 #公司 #航空 #索賠 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞航棚廠 將進駐桃園航空城 04:092019/05/18 產業特刊 遠航突停飛三航線 旅行業者怒嗆 不排除發動拒搭 04:092019/05/19 財經要聞 不爽飛時限制 遠航搞飛機 04:102019/05/19 生活新聞 旅行業損失上億元 連署喊拒搭 04:102019/05/19 生活新聞 恆春機場死透 立榮5／28撤唯一航班 12:092019/05/19 生活 櫃買5／23上櫃審議會將審議鑫創電子上櫃案 14:292019/05/20 財經 建設公司廣告砸人 男騎士路經美濃受傷 送醫幸無礙 19:102019/05/20 社會 高通案和解 監院糾正公平會 10:252019/05/21 政治 阿聯酋航空讓愛零距離 6／3止4,520元起 14:582019/05/21 生活 近3年績效檢視 北市府4大公司稅後淨利下滑 16:352019/05/21 生活 兩岸熱門新聞 唐飛憶F-104 報廢發動機當二手貨 - 焦點新聞 - 旺報 北京發布今年首個高溫黃色預警 - 兩岸 - 旺報 法艦載機迫降印尼 值兩岸借鑒 - 兩岸 - 旺報 陸國航就737MAX正式向波音索賠 - 兩岸 - 旺報 北京如如不動 綠仇中牌打在棉花上 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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