大陸中國國際航空公司今天卓對波音737MAX飛機長時間停飛以及訂單無法按時交付所造成的損失，正式向波音公司提出索賠。

大陸的東方航空21日已就737MAX停飛事件正式向波音公司提出索賠要求。東航成爲大陸首家向波音正式提出索賠的航空公司。

今年3月，衣索比亞航空一架波音737MAX飛機發生空難後，因短時間內連續發生空難，該機型遭遇全球停飛。截至目前，大陸航空公司營運的737MAX機型共有96架。

(旺報 )