20日是總統蔡英文執政滿3年。蔡英文曾保證要維持兩岸關係，但現今兩岸卻陷入僵局。對此國家政策研究基金舉辦「對抗是兩岸關係的良藥？毒藥？蔡英文執政三周年兩岸政策總檢討」。藍委將江啟臣22日痛批，蔡政府不僅沒有維持現狀，反倒讓兩岸沒有良性互動。此外與會資深顧問指出，馬政府執政八年內，讓兩岸呈現和平現狀，而蔡英文執政3年卻讓兩岸遠離和平，還讓台灣成為外力談判的籌碼。

國家政策研究基金會22日舉辦，「對抗是兩岸關係的良藥？毒藥？蔡英文執政三周年兩岸政策總檢討」。與會者包括立委江啟臣、台大政治系教授張登及、國家政策研究基金會資深顧問朱新民等，一同探討蔡英文執政3年來兩岸關係的變化。

江啟臣表示，總結蔡英文的兩岸關係就是「四個沒有、四個只有」。沒有維持現狀只有僵持現狀、沒有經濟發展只有交流腰斬、沒有良性互動只有挑釁活動、沒有戰略平衡只有爆衝失衡。江指出，蔡英文先前稱會讓兩岸維持現狀，那應該要維持馬政府時期的模式，但現在兩岸沒有交流變成已讀不回、不讀不回。

江啟臣痛批，蔡英文執政三年來沒有對外發展，只有對內審查，感覺交流的限制回到了戒嚴時代。江指出，兩岸關係若處理不好，台海和平就會面臨變數，且蔡政府讓台灣淪為美陸角力的戰場，共機繞台變成常態性，他指出台灣要的是避險，不是涉險。

與會資深顧問朱新民指出，自從大陸提出習五條後，蔡政府提出捍衛台灣的民主，維護台的主權。但蔡英文所謂的捍衛主權卻讓台灣失去了五個邦交國。痛批蔡英文所說的捍衛主權只是口號。他表示，蔡英文執政讓兩岸遠離和平，讓戰爭逼近，希望蔡英文能好好檢討對兩岸關係的政策，為台海帶來和平的氣息。

(中時 )