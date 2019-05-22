應奧地利國民議會議長索博特卡和聯邦議會議長阿佩邀請，大陸全國人大常委會委員長栗戰書18日至21日，對奧地利進行正式友好訪問。在維也納會見總統範德貝倫、總理庫爾茨等舉行會談。雙方皆表示，貿易保護主義不符合世界潮流，此外庫爾茨稱讚，大陸一帶一路為各國平等合作搭建了新平台。

栗戰書表示，去年4月總統先生偕庫爾茨總理及多位部長對大陸進行國事訪問，習近平主席與你共同確立陸奧友好戰略夥伴關系新定位，將兩國關系發展推進到一個新階段。

陸方願同奧方共同努力，落實好兩國元首的重要共識，推動各領域合作深入發展。雙方就自由貿易、應對氣候變化、伊核等共同關心的問題深入交換了意見。栗戰書指出，陸方始終堅持相互尊重、平等相待、互利共贏、共同發展的原則來處理國與國之間的關系。

維護多邊主義和自由貿易是國際社會的共同責任，單邊主義、貿易保護主義不符合世界潮流，單邊退約、單邊制裁不僅損害別國也會損害自身利益。陸方主張經貿分歧要通過談判磋商解決，但談判是有原則和底線的，必須符合國際貿易規則，堅持平等、互利、非歧視，堅決反對「長臂管轄」。

栗戰書指出，共建「一帶一路」已成為陸奧合作新的增長點。雙方應秉持共商共建共享原則，不斷挖掘和釋放合作潛能，深化在高端制造、節能環保、生態農業、旅遊、金融等領域合作，積極探索互聯網、大數據、人工智能、5G技術等創新合作。

庫爾茨則表示，一帶一路倡議為各國平等合作搭建了新平台。大陸是奧地利在亞洲最大貿易夥伴，兩國經濟互補性強，深化合作意願強烈、潛力巨大。歡迎更多大陸企業赴奧投資興業，更多大陸遊客赴奧遊覽觀光。

此外奧方增補大熊貓是習近平主席從陸奧關系大局出發作出的決定，體現了對奧地利人民的友好情誼。訪奧期間，栗戰書與範德貝倫共同出席增補大熊貓儀式並致辭。栗戰書還與庫爾茨共同出席中國工商銀行維也納子行開業儀式。在薩爾茨堡集體會見州、市地方官員，探討推進地方合作並考察企業和農莊等。

(中時 )