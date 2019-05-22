不肖業者為何要冒著自己吃上官司?甚至國家被經濟制裁的風險賣油到北韓?有業者私下說，「一艘三千噸的舊船只要幾千萬元就買得到，運一次油至少就賺台幣三、四千萬元，只要成功跑一趟成本就回來了，之後每跑一次就賺一次，只要不是第一次就被抓，跑愈多賺愈多，大家搶著跑。」

有了船，油從哪裡來？台灣汽柴油價格在亞洲以低廉出名，加上對外籍貨船有減免貨物稅及關稅的優惠價格，賣油業者接船後，就開著「新船」到高雄及台中兩大港佯稱中途加油，再運油到黃海及東海的公海，與北韓船隻接頭卸油」。

情治人士表示，「過去幾年北韓官方四處在尋找油源，原本找上大陸，但是對岸對出口油品限制很嚴，北韓官方在陸企口中得知台灣有油源，就開始積極接觸。」

情治人士進一步解釋，根據情資，雙方都是固定選在北韓與大陸交界的大港「新義洲港』，當成惟一的卸油港，全部交易都用現金，但北韓海軍攔檢時固定要抽走一成利潤，即使如此，實際利潤都高達3倍。」

以陳世憲案為例，檢調查出2017年10月陳涉嫌租用香港籍貨輪「方向永嘉」運送600噸柴油給北韓官方船隻，以當時我國超級柴油的公告牌價換算，600噸柴油總價值約1300餘萬元。但當時北韓出價可能高達4000萬至6500萬元之間，扣掉北韓軍方抽掉的一成利潤，都還有數千萬元，獲利之可觀令人咋舌！

透過監控，情治單位還掌握，「業者為了防止黑吃黑或被抄，雙方會過衛星電話約定好經緯度後通知船長到達定位。為了確認身分，兩方必須先準備好一張美鈔互相告知鈔票號碼，接頭後，船長必須核對確認號碼正確後，才會進行交易。」

俗話說，「賠錢的生意無人做，殺頭的勾當有人做」，過去非法賣油也不殺頭，被查獲也只是行政罰款，由於這是新興的兩岸合作犯罪模式，負責查緝的海巡署也發現，遭查獲的船公司代表，有台灣籍也有大陸籍，但實際交付保證金者，卻清一色都是台灣人。

海巡署也強調，以犯罪模式來看，最上游是懸掛外籍國旗的合法油輪，幕後金主為台灣人；中游的次級油輪，則包括台灣與大陸人，而下游的買油消費者則是大陸漁船。對於這類違背政府美意，大揩台灣的油而謀取暴利的行徑，將會嚴加查緝。

(中時電子報)