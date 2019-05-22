國民黨高市議員黃紹庭21日質詢時，關切包括大林蒲遷村、前瞻計畫黃線等重大建設案，在韓國瑜上任後全部停滯，質疑中央處處「卡韓」，建議韓國瑜乾脆開直播；韓國瑜表示，大林蒲遷村案在他就任後，只開過1次會，他不只要開直播，還會直接拉到大林蒲和居民一起開直播，呼籲中央不要一直「卡高雄」。

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