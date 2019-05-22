大政治大爆卦-無色覺醒》DPP棒打出頭鳥！拉高雄人陪葬？韓挾民意直球對決！ 14:062019/05/22 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 DPP棒打出頭鳥！拉高雄人陪葬？韓挾民意直球對決！《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨高市議員黃紹庭21日質詢時，關切包括大林蒲遷村、前瞻計畫黃線等重大建設案，在韓國瑜上任後全部停滯，質疑中央處處「卡韓」，建議韓國瑜乾脆開直播；韓國瑜表示，大林蒲遷村案在他就任後，只開過1次會，他不只要開直播，還會直接拉到大林蒲和居民一起開直播，呼籲中央不要一直「卡高雄」。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜表態「Yes!」名嘴：高雄市民賺到了 15:332019/05/18 時事 韓流若退了 林濁水爆台灣最深最深的痛 20:022019/05/18 政治 「神明代言人」沈嵘揭 李佳芬不爽韓國瑜參選內幕 00:252019/05/19 娛樂 恢復四書五經遭諷 網驚韓國瑜神機妙算 10:082019/05/19 政治 深綠民調 2020小英從敬陪末座變勝韓 11:372019/05/19 政治 韓國瑜「Yes,I do」美僑胞狂喜喊帶職參選！ 15:572019/05/19 政治 韓國瑜領先優勢趨緩？他一語點出國民黨危機 09:002019/05/20 政治 韓聲勢下滑 黃暐瀚建議學柯P這招 10:132019/05/20 政治 民調下滑不利初選？她曝韓國瑜要贏得靠... 07:502019/05/21 政治 韓國瑜要衝高聲勢選總統 她分析得靠這一步 17:002019/05/21 政治 政治熱門新聞 吃麵遇店家狂酸韓國瑜 韓粉一招讓他們安靜 - 政治 挺同恐遭撤立委提名 李彥秀哭了 - 政治 - 中時 小英執政三年有成？李艷秋一字點破 - 政治 兒子兵單這3字 讓高雄媽媽樂歪！ - 政治 王世堅是民進黨毒瘤？網回應超殘酷 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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