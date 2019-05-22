高雄市長韓國瑜指控遭中央「卡韓」，還要到高雄大林蒲直播。行政院發言人Kolas Yotaka今天在臉書回應，沒有卡韓，大林蒲案「進度正在一路往前推」，歡迎韓國瑜明天就到院會來，講清楚說明白。

Kolas昨接受本報訪問強調卡韓之說與事實不符，今天再說，以大林蒲為例，從林全、賴清德到蘇貞昌，經濟部一直都主動積極聯繫高雄市政府，積極促成。

Kolas並備妥大林蒲大事紀，說2018年10月經濟部把大林蒲案送行政院審核；今年2月經濟部邀請高雄市政府經發局開會，請高雄市府明確表達繼續執行意願；3月高雄市政府表示支持，並請行政院盡速核定。經濟部工業局還拜會高市府說明計畫推動方向；4月，經濟部、高雄市出席行政院審查會議，都表示同意繼續推動，行政院指示加速辦理。工業局發函請高市府依實際需求修正工作期程及預算分配表，並於4月29日前提供工業局修正整體計畫內容及財務規劃。

Kolas並說，5月雙方同意訂於110年4月完成園區編定後啟動遷村發價作業，工業局請高雄市府於5月8日前，提供相關調整後的計畫內容、期程及經費說明。5月15日高雄市府函送大林蒲遷村經費及相關資料，工業局正把修正計畫轉送到行政院。

Kolas強調，一個佔地超過300公頃、上千億的大案子，不但牽涉石化產業的發展，且影響多戶家庭的遷村案，況且都還是經濟部主動出擊，多次主動召集會議盯進度，把錢送上。高雄市政府相關的局處的確也有與經濟部充分合作，總之進度正在一路往前推。

她並以交通建設為例，說從賴清德到蘇貞昌，小港-林園延伸缐已給高市府840萬做路缐規劃評估報告。前瞻計畫又給市府8500萬，其中5000萬做屏東延伸缐可行性研究，3500萬做黃缐綜合規劃。經濟部、交通部都有詳細的公文往返、開會紀錄。「卡韓？韓市長，院會好久不見，要不要來開個會，畢竟大家都在」。

(中時 )