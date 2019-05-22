2019蘇迪曼盃世界羽球混合團體錦標賽，中華隊今天和韓國隊爭奪分組第一，前兩點男雙、女單打完雙方1比1平手，第三點男單中華隊由世界排名第4的一哥周天成應戰，面對世界第26李東根，兩局比賽天哥都是開局連續得分先佔有優勢，終場21：12、21：17告捷，幫助中華隊2比1聽牌，只要接下來女雙、混雙兩點再搶一勝，就能宣告勝利。

之前國際賽周天成和李東根交手過5次，周天成3勝2敗略佔優勢，有4場比賽打滿三局，上一次過招是去年11月香港公開賽，當時周天成2比3局數飲恨，今天交手第1局周天成攻擊火力較旺，迅速5：0領先，中段李東根雖縮小差距，不過周天成穩定性還是比較高，打下了8個賽末點優勢，進而21：12先下一局。

第2局開局周天成4：0延續士氣，雖然比賽中段曾被李東根一波7：1攻勢而12：11超前，但周天成連拿5分再要回領先，並持續在角度上調動對手跑動，完全掌握節奏，加上擊球質量也夠，讓李東根多次撲倒在地，這次終於不用打到第3局，周天成在第2局就掌握勝利。

(中時電子報)