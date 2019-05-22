清水國小女學生制服撞衫日本卡通主角「櫻桃小丸子」。（王文吉攝）

台中市清水國小女童制服撞衫日本卡通「櫻桃小丸子」主角，校方整建日式宿舍群時，特別規畫「小丸子」陽光書屋，還打造真人比例的學童公仔。陽光書屋、音樂聚落、地板劇場等藝文展演空間最近完工，結合當地仕紳楊肇嘉先生紀念館，可望成為中部地區新興文化基地。

台中市長盧秀燕參加「清水國民小學藝文園區」啟用典禮。（王文吉攝）

富邦集團董事長蔡明忠是清水仕紳楊肇嘉的外孫。（王文吉攝）

「清水國民小學藝文園區」22日啟用，台中市長盧秀燕22日參加開園典禮時，特別推崇清水楊家對台灣民主及教育文化的貢獻，楊肇嘉外孫、富邦集團董事長蔡明忠也受邀出席。校方提前舉辦藝文園區的寫生比賽，園區風采躍然紙上，這些作品也將持續在園區展出。

富邦集團董事長蔡明忠（右起）、清水國小校長黃美玲、台中市長盧秀燕、台中市議員陳廷秀合影留念。（王文吉攝）

富邦集團董事長蔡明忠（右）頒獎表揚寫生比賽得獎學童。（王文吉攝）

盧秀燕表示，日式宿舍過去屋頂朽壞、環境髒亂不堪，曾是學童口中的「鬼屋」，校長上任後有心活化利用，不僅爭取文化局7000萬元整修，後續裝修工程又獲得清水仕紳楊肇嘉後人捐助。清水國小美在有愛、承先啟後，希望繼續好好發展，成為台灣孩子愛的教育園地。

清水國小日式宿舍曾是學童口中的鬼屋，其中第4、5打造成為音樂聚落及地板劇場。（王文吉攝）

清水國小日式宿舍第3棟結合日本卡通，打造成為「小丸子」書屋。（王文吉攝）

清水國小日式宿舍第1、2棟裝修工程為楊肇嘉的女兒、富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰捐贈。（王文吉攝）

富邦集團董事長蔡明忠說，清水國小是他外公楊肇嘉和及母親蔡楊湘薰共同的母校。母親捐贈「楊肇嘉先生紀念館」裝修工程，去年3月完工開幕迄今吸引超過1.5萬人次參觀，深獲各界好評，承翰教育公益信託基金再捐贈另3棟日式宿舍的裝修工程，使得藝文園區更趨完善。

校長黃美玲提到，該校到日本靜岡縣清水市交流時，發現女學生制服撞衫櫻桃小丸子，於是將陽光書屋設計成為「櫻桃小丸子」主題，特別感謝富邦集團協助克服版權問題。音樂聚落設計互動式節奏遊戲，並設置河合平台鋼琴，為音樂學習增添逸趣。地板劇場則修復木質地板及設置落地鏡面，成為舞蹈展演空間。

(中時 )