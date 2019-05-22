國人有多愛喝珍珠奶茶，據外部統計，一年可喝掉超過10億杯。7-11看準商機，即起推出「黑糖冬瓜珍珠」(特大杯售價55元)，嚴選台灣契作長冬瓜，遵循古法熬煮、高溫萃取，再加入黑糖蜜漬珍珠。由於南部天氣較熱，因此搶先在高雄、屏東共687間門市試賣。

7-11表示，自2017年7-11推出珍珠飲品系列後，主打訴求甘蔗清甜的白珍珠，及黑糖蜜漬珍珠，至今銷出超過2000萬杯，成為7-11另類「小金珠」。目前珍珠系列品項共5種，包括珍珠純奶茶、珍珠四季春青茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾，及黑糖冬瓜珍珠，即起至6月18日黑糖珍珠全系列第2杯7折。

此外，現萃茶上周也推出區域限定的「統一布丁純奶茶」(特大杯65元)，把冰奶茶加入一整顆布丁，開賣當天帶動單店銷量倍數成長，即起也將擴區至桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄、澎湖等共約630家門市販售。

(中時 )