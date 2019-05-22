基隆市停車位一位難求，市府擬在火車站南站附近，規畫1座兼具複合式、多功能的商場，以及立體停車場。（基隆市政府提供）

基隆市停車位一位難求，市區每逢假日更是堵車堵得水洩不通，紅線違停亂象頻仍，議員莊錦田今（22）日在議會質詢時表示，要求市府可以在火車站附近增設永久性的停車塔。市長林右昌回應，有在南站附近規畫1座兼具複合式、多功能的商場，以及立體停車場，目前正在積極和中央研討中。

莊錦田表示，基隆近幾年交通有逐漸改善，東岸停車場改善一點停車問題，但停車與塞車的問題仍未解決，因為停車場還是不夠，許多車輛在等候進入停車場時，仍造成堵車，建議市府應向台鐵爭取，在火車站附近鐵路局的空地興建停車塔。

林右昌表示，市府確實有在規畫於南站附近，興建立體停車場，但這不會只是座停車場，而是會朝向將停車場結合複合式、多功能商場，再與南站串聯起來，甚至跨越到中山一路的基地上，目前有在積極和中央在研商、討論中。

林右昌指出，要在火車站附近的鐵路局土地上，爭取興建停車場沒有問題，如今車站北口與南口都有停車場，B基地與C基地也統統都是停車場。

「就近停雖然方便，但不一定是個好習慣。」林右昌強調，大家都會想要停在店門口，然後直接進店吃飯，不過這個觀念要改，因為市府必須要讓整個城市的交通更加有秩序。

他舉例，如台北市因為有捷運系統，所以可以做得比較好，而基隆會朝向這方面的配套去努力，透過交通的規畫，降低私人運具的使用，讓停車的需求量達到有效的配置，並搭配大眾運輸工具才會更方便、更完善。

(中時 )