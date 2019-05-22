隨著北京開啓夏日節奏，熱浪也來捧場。北京市氣象台今天發布今年首個高溫黃色預警，22日至25日，京城將持續出現高溫天氣，大部地區日最高氣溫可達35℃以上。

22日一早，在陽光普照之下，氣溫也是直線上升。路上行人大多「全副武裝」——帽子、防曬衣、墨鏡、遮陽傘紛紛上陣，若沒有採取防護措施，則會儘量躲入蔭涼處行走。

北京氣候中心表示，根據氣象意義上的入夏標準，預計北京將在今天正式入夏，相比常年入夏時間延後3天，相較去年晚12天，爲近10年來入夏最晚的年份。

(旺報 )