北京發布今年首個高溫黃色預警 14:172019/05/22 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隨著北京開啓夏日節奏，熱浪也來捧場。北京市氣象台今天發布今年首個高溫黃色預警，22日至25日，京城將持續出現高溫天氣，大部地區日最高氣溫可達35℃以上。 22日一早，在陽光普照之下，氣溫也是直線上升。路上行人大多「全副武裝」——帽子、防曬衣、墨鏡、遮陽傘紛紛上陣，若沒有採取防護措施，則會儘量躲入蔭涼處行走。 北京氣候中心表示，根據氣象意義上的入夏標準，預計北京將在今天正式入夏，相比常年入夏時間延後3天，相較去年晚12天，爲近10年來入夏最晚的年份。 (旺報 ) #北京 #高溫 #氣溫 #預警 #黃色 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠航無預警停飛 民航局氣炸轟卸責：不排除重罰300萬 23:282019/05/18 生活 應對殲-20 美F-35組虛擬預警機 04:092019/05/19 焦點新聞 交部今發出限期改善通知 無預警停飛 遠航承諾補償 04:102019/05/20 財經要聞 北京將建100平方公里自動駕駛示範區 11:022019/05/20 財經 維持兩岸穩定 蔡英文：不是對北京挑釁 15:462019/05/20 財經 陸4城市遭政府預警 房地產調控政策抑制房價漲 17:302019/05/20 財經 今日暴雨襲雙北 明雨勢趨緩、氣溫轉涼 18:592019/05/20 生活 高圓圓今在北京生產 趙又廷開心證實「母女平安」 12:482019/05/21 娛樂 《金融》彭博「創新經濟論壇」11月在北京舉行 13:072019/05/21 財經 梅雨＋高溫 登革熱疫情蠢動 04:102019/05/22 地方新聞 兩岸熱門新聞 唐飛憶F-104 報廢發動機當二手貨 - 焦點新聞 - 旺報 北京發布今年首個高溫黃色預警 - 兩岸 - 旺報 陸國航就737MAX正式向波音索賠 - 兩岸 - 旺報 法艦載機迫降印尼 值兩岸借鑒 - 兩岸 - 旺報 北京如如不動 綠仇中牌打在棉花上 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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