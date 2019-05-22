群我倫理促進會今公布「2019台灣社會信任」調查結果，針對政府施政，有55.1％受訪者不信任政府施政能力，尤其能源、勞工與兩岸政策，都有超過5成以上認為不適當；調查台灣民眾最信任的角色，除家人外，其次是醫生與中小學老師。

群我倫理促進會理事長張德聰、前台灣大學校長孫震、心理學教授黃光國等人和調查單位今上午一起舉辦記者會。今年根據不同政策面向，詢問民眾是否認為適當，結果認為能源、勞工、兩岸政策不適當者都超過5成，比較適當的則是預防流行傳染病政策、維護社會治安政策。

同時，也進一步詢問民眾對於簽訂兩岸和平協議的態度，49.7％認為適當、38.7％認為不適當，另一題「由兩岸民間智庫討論如何簽訂和平協議」，45％認為適當、42.7％認為不適當，整體而言看法仍相當分歧。

該調查也逐年分析民眾對現任總統的信任度，2001年信任度60.6％，2013年是最低點33.6％，目前已回升至52.6％。攤開歷任總統的信任度變化，陳水扁從2001年60.6％降至2006年36.1％；馬英九從2008年44.4％降至2013年33.6％，2015卸任前稍回升至34.2％；蔡英文2017年就職時45.5％，今年52.6％。但調查單位指出，雖然民眾對總統個人有較高信任度，但對於政府官員信任度只有35.5％、對政府施政能力不信任度也高達55.1％，可見「期待與現實」之間落差。

黃光國指出，「廢核養綠」、一例一休及當前兩岸關係，都是蔡政府最堅持的立場，但也是民眾認為最不適當的政策，凸顯了台灣社會當前的問題，呼籲要選總統的人要注意這個趨勢，尤其兩岸議題上，必須重視人民的想法。

在各類「公職角色」中，基層公務員、警察的信任度分別有78.1％及76.5％，但法官的信任度則只有39.6％；另外，「與社會大眾最親近的角色」，歷年來信任程度均最高，尤其家人歷年調查都有超過95％的信任度，今年醫生信任度91.6％、中小學老師82.1％都達到高點；而在「社會影響性角色」中，律師得到53.9％信任度最高，企業負責人48.7％。

群我倫理促進會自2001年就追蹤民眾對社會各種角色的信任度，以及社會事件對民眾的影響。本次調查是4月25日至4月28日（扣除星期六），於平日晚間、假日下午，以電話以及電腦輔助電話訪問的方式，訪問居住在台灣20歲以上民眾1080位；以95％信心水準，最大抽樣誤差為正負2.98％。

(中時 )