光復中學時尚造型畢業動態展「淬鍊」，結合華麗古典、流行時尚等元素。（徐養齡攝）

誰說伸展台是名模的專利？新竹市光復中學時尚造型畢業動態展「淬鍊」，結合華麗古典、流行時尚等元素，22日由該學程1到3年級學生共同擔綱演出，炫麗造型及穩健台步，展現出學生們的巧思及專業職人態度。

時尚造型學程學生畢業動態展是該校年度盛事之一，校內外未演先轟動，設定「淬鍊」為畢展主題，學生們不分年級，從妝髮造型、服裝、配件、台步、舞台設計等，全由同學們一手包辦，不少家長專程到校欣賞，看到孩子在伸展台上的自信模樣，備感驕傲。

校方表示，畢展主題定為「淬煉」，象徵鍛造時將燒紅的金屬浸入水中，經過不斷修正後成器，意味著磨練。時尚造型是條漫長的歷練之路，「淬煉」代表學生們在學習路上經驗累積，經不斷修正，呈現出完美的作品。

畢展演出呈現「God of Venus」、「神話」、「野性美」、「煉獄」、「星願」、「Marine secret海洋秘境」、「Bloom」7大主題，兼具華麗古典、神祕、活潑動感、時尚等豐富原色，刻意跳脫傳統框架，透過運用大膽剪裁及色彩風格，詮釋「淬煉」的無限可能。

(中時 )