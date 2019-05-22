「館長」陳之漢日前錄製莒光園地時，與蔡英文總統首度合作，聊了不少國軍議題。對此，退役陸軍上校李天鐸在臉書上砲轟，小英瘋了嗎？館長曾有7項前科。之後，館長21日在直播中秀出良民證的申請收據，他表示，已收到林口分局審核通過的通知，之後將會對李天鐸提告。

館長在21日的直播中秀出一張申請良民證的收據，也就是有關自身刑事紀錄的證明。臉書上，他不僅貼出申請收據，他還提到，林口分局副分局長有告知他申請已查核通過。

館長陳之漢表示，有接獲審核通過的通知。(圖/館長臉書)

針對唯一一條的傷害前科，館長做出解釋，這條並不是什麼重大刑案，任何人只要和朋友吵架，打對方一巴掌，上了法院就是傷害了。而當年他因被判緩刑四年得易科罰金，在繳完罰金四年後，雖然在警察那有紀錄，但在前科刑案上等同沒有紀錄。館長還重申，「館長是清清白白完全沒前科的一個人」。

對於李天鐸的發言，館長回應，跟律師討論後，決定對李天鐸提出民事求償。

(中時電子報)