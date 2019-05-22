警方指出，在陳女遺留岸邊的背包中並無遺書，初步研判，應是失足導致這起意外，詳細事發原因，仍待釐清。(吳亮賢翻攝)

57歲的陳姓阿嬤昨日晚間11時許，帶著11歲的孫子到淡水中正路河岸平台散步，2人疑因失足掉進水中，路過民眾聽到呼救聲急忙報案，警消將2人救上岸後，男童僅有輕微擦傷，並無大礙，陳女則是當場失去生命跡象，送醫後仍回天乏術。

據目擊者指出，一開始看到祖孫坐在河岸平台聊天，過沒多久，突然聽到有人大喊救命，才發現2人掉進水中，趕緊通報警方，但當時適逢大潮，2人很快就被帶離岸邊。

警方表示，昨晚11時57分接獲民眾報案，警消到場後迅速展開搜救，發現2人時，已距岸邊一段距離，搶救上岸後，陳女已失去生命跡象，男童則是輕微擦傷，緊急送往淡水馬偕醫院搶救後，陳女仍宣告不治。

據了解，陳女兒子目前在獄中服刑，媳婦則是失聯，平常祖孫2人相依為命，如今天人永隔，孫子也失去依靠，今日一早社會局已將男童進行緊急安置。

警方指出，在陳女遺留岸邊的背包中並無遺書，初步研判，應是失足導致這起意外，由於目前男童仍處於驚嚇狀態，待狀況穩定後才會進一步了解，詳細事發原因，仍待釐清。

警方也呼籲，民眾在水域附近活動時，要特別注意自身安全，以免憾事發生。

淡水祖孫深夜漫步河岸 疑失足落水57歲嬤溺斃（中天新聞）

(中時 )