新北市陳姓男子今年4月中不滿員警攔查開單，竟辱罵「是在荏懶什麼（台語）」，員警認為是辱罵他懶惰、邋遢，依妨害公務罪帶回派出所，但檢察官勘驗密錄器，發現與「南諾」相似，僅重音位置不同，並詢問員警如果說的是國語「懶惰」，是否仍有貶抑之意，員警不置可否，檢察官以犯罪嫌疑不足，對陳處分不起訴。

陳姓男子4月9日晚間8點43分行經新北市汐止區汐萬路1段右轉中正路，因違規手持香菸騎車又闖紅燈，遭汐止分局汐止派出所李姓、江姓攔查取締，陳當場說「荏懶成這樣（台語）」、「是在荏懶什麼（台語）」，遭員警依妨害公務、公然侮辱罪逮捕。

陳辯稱，他當時是說「南諾（台語）」意思是「了不起」，前後文是「你這樣了不起就對了」，並不是要罵警察懶惰、骯髒，也沒有不配合警察取締。

檢察官勘驗密錄器，並傳喚2人到庭，請陳再說一遍，並與光碟影片比對，發現影片聲音不清楚，無法分別「荏懶」、「南諾」兩字，也不需要調查「南諾」的意思是否，並詢問員警，如果翻譯成國語是「懶惰」，會不會覺得受辱，員警不置可否，檢察官也認為儘管是懶惰一詞，也未達違法的底線，因而作出不起訴處分。

(中時 )