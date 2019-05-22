立法院內政委員會今日(22日)初審通過《海岸巡防法》部分條文修正草案，未來如可疑船隻拒絕接受海巡機關檢查，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，此外如有民眾無故撥打海巡機關報案專線電話，經勸阻不聽或故意謊報案件者，處新台幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰。

原本的《海岸巡防法》中雖有規定若海岸巡防機關有正當理由，認定船舶有違反安全法令或違法之虞時，可依法實施檢察，但並未規定拒絕接受檢查的罰鍰，在本次修法中增訂。

此外本次也新增規定，海巡機關為執行職務，得設置專線電話受理民眾報案，但為避免民眾任意撥打，所以規定了罰責嚇阻。

新法新增，海巡機關人員為執行職務，必要時得進行身分查證及資料蒐集；其職權之行使及人民權利救濟，準用警察職權行使法第二章及第四章規定。

另外原本的條文規定，搜索婦女之身體，應命婦女行之。新法增訂，若不能由婦女行之者，全程錄影者不在此限。

(中時 )