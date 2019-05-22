大米、玉米和小麥是人們熟悉的穀物。雖然它們是人類不可或缺的主食，為人們提供約60%的能量，但光靠這些食品顯然不夠。歐洲一份新報告指出，有50種「未來食品」，其中包括華人所熟悉的紅薯、紅小豆、蓮藕、黃豆、蕎麥和藜麥等，即健康又環保，其中5種超級食物更是未來人們所不可或缺。

BBC中文網報導，隨著地球人口的增加以及自然資源的減少。有什麼食物既能滿足健康又能幫助拯救地球的需求呢？一份由德國食品公司( Knorr)和英國世界自然基金會（WWF UK)聯合撰寫的新報告列出了50種「未來食品」（future foods) ，這些食品可以既健康又環保。這5種鮮為人知的「超級食品」，包括辣木、海帶芽、福尼奧米、仙人掌葉、班巴拉豆，值得大家認識和使用。

辣木。(達志影像/shutterstock)

辣木（Moringa）

辣木樹原產於南亞，辣木樹葉一年可以採摘7次，富含維他命A和C, 以及鈣和鉀。通常人們會直接用辣木樹樹葉做湯。也有人用它做煎餅。

在菲律賓和印尼，人們還經常用該樹的豆莢做咖哩和湯的調料。豆莢中富含一種油酸，可以提高人體內好膽固醇的水平。辣木樹葉也可被磨成粉末，用於製作思慕（smoothie)、湯、調料以及茶等。

海帶芽。(達志影像/shutterstock)

海帶芽（Wakame）

日本養殖海帶芽海藻已經有數百年歷史。海帶芽中還富含對人體有益的ω−3脂肪酸（the omega 3 fatty acid）。同時，一種棕色海帶芽中還含有大量的褐藻多糖硫酸酯（fucoidan）。

據動物研究顯示，這種膳食纖維具有降血壓、抗血液凝固甚至抗腫瘤的潛力。唯一需要注意的是，每天都吃一定要少量，怕引起碘過量。同時由於海洋污染也有重金屬含量過高之虞。

福尼奧米。(達志影像/shutterstock)

福尼奧米（Fonio）

福尼奧米是一種非常古老的非洲穀物，有點像古斯米，又稱蒸粗麥粉（couscous)。這種穀物口感細膩，有點像堅果味道，因此美味健康。

福尼奧米富含鐵和鎂，還可用於釀製啤酒。福尼奧米不含麩質（gluten free），對那些麩質過敏或消化有問題的人可以安全地食用。

仙人掌葉。(達志影像/shutterstock)

仙人掌葉（Nopales cactus ）

仙人掌是墨西哥飲食中常見的食品。它可以生吃、做成熟食或是製成果醬或果汁等。台灣外島澎湖也種植仙人掌，當地人拿來製冰受到歡迎。

一些臨牀試驗顯示，仙人掌中的纖維可以幫助人體代謝出更多的脂肪。還有試驗稱，它可以降血糖、緩解飲酒後的宿醉不適等。但專家說，對這些試驗結果要謹慎對待。

班巴拉豆。(達志影像/shutterstock)

班巴拉豆（ Bambara bean）

班巴拉豆有點像花生，但比花生要甜，而且不像花生那樣油大。它是非洲傳統的豆類，但在泰國以及馬來西亞也有種植和食用。烹飪方法包括煮、烤、炸或是加工成細麵粉。

在東非，人們喜歡把班巴拉豆磨成豆泥後做湯等。它富含蛋白，同時是人體必需的氨基酸中蛋胺酸（the essential amino acid methionine）的重要來源。蛋胺酸對促進人體新血管生長、吸收鋅等必不可少。

(中時電子報)