北市1名30餘歲國中男教師，因為長相帥氣、熱愛健身，深受女學生歡迎，讓長相甜美清純的國二女學生深深著迷，怎料男師竟未守師生間的分際，多次邀女學生出遊，甚至帶到金山大打「溫泉炮」。怎料，少女母親意外發現女兒LINE裡面的鹹濕對話，因此東窗事發，基隆地檢署依對未成年性交罪起訴男師。

檢警調查，男師教學風格風趣，且相貌堂堂，吸引不少女學生崇拜，但男師明知少女僅14歲、涉世未深，竟多次利用假日邀少女出遊共樂，少女還會特地打扮成熟，讓母親察覺有異。

不料，母親某日查看女兒的手機，在LINE對話中發現女兒竟與男師曾到金山裸體泡溫泉，還因此發生性關係，甚至暢聊性行為後的感想，母親當場氣炸，經質問之下，女兒才坦承與老師交往，不過仍堅持控告男師。

少女經訊時仍為老師說情，強調2人是兩情相悅、沒有強迫，但基隆地檢署檢察官仍認為，少女未滿16歲，心智尚未成熟，將男師依「對於14歲以上、未滿16歲之女為性交罪」起訴。

(中時 )