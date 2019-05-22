民進黨中執會今將討論總統初選日程及民調等相關事務，泛英系及黨主席卓榮泰各提一個版本；蔡英文陣營代表林錫耀會前受訪表示，「會贏才是硬道理。」

卓榮泰會前受訪則強調，他的黨版本強調，既然雙方在過去兩次協調沒有達成共識，那就按照原案提交中執會，初選民調進行的時程，

中執會攻防戰目前有兩個提案版本，挺英中執委提案內容，主要強調對比式民調納入台北市長柯文哲，以及手機、市話各佔百分之五十；黨主席卓榮泰提案的黨版本則因協調未有共識，要將原案提交中執會再討論。

針對賴陣營嗆聲更改遊戲規則是黨魂淪喪，林錫耀說，把手機族納入是時代變遷，把柯文哲納入對比是未來會碰到的對手之一，大家不要視而不見，「不要自綁手腳，贏才是硬道理」，明年勝選才是黨的高度跟目標。

秘書長羅文嘉會前受訪表示，主席卓榮泰等一下將提案，有協商共識部分，政見發表會兩場，配合政見會舉行，民調時間延到6月10日到14日；其次，變更已經進行的選舉遊戲規則，卓榮泰認為沒有共識，就要照已經公告的制度來走。

卓榮泰說，今天中執會他期待、外界也期待要對初選時程、內容做最後決定。原來5月1日中央黨部報告案是於5月底前完成整個民調時程，不過居於過去3次事務性協調，對總統電視發表會將舉行兩場有達到初步決定。

他說，中央黨部認為已經雙方合意部分，試圖納進今天提案。至於民調方式，還沒解開的對比方式，及手機納入比例，既然雙方沒有達成任何協議，就照原案提交中執會。原來辦法是雙方合意或主要政黨對手出線，就用對比，如果沒有就互比，前提還是對比方式優先，要雙方同意。

跨派系中執委中執會提出三項提案內容包括修正民意調查辦法，總統初選民調納入手機民調，手機市話比例各半；初選民調採對比式三人對比，對手人選為國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲；總統初選時程表，訂於6月10日至6月14日辦理總統初選民調。三項提案預料獲得跨派系多數執委的支持。

中央黨部也依照先前三次事務性協調會議結論，提出黨中央規劃草案，5月25至6月9日兩場舉辦初選電視政見發表會，6月10日至14日執行總統初選民調，6月19日中執會公告初選提名人。民調則依現行辦法執行。預料黨中央版草案通過可能性不大。

(中時 )