2019 KICC韓國國際餐飲大賽成績揭曉，龍華科技大學觀光休閒系學生許智婷，榮獲傳統調酒個人組金牌、手沖咖啡大專組銀牌。文創系學生林陳進，奪得侍酒師服務組金牌、傳統調酒個人組銀牌。指導老師謝美婷也榮獲手沖咖啡職業組金牌殊榮。師生聯手奪下3金2銀，表現不俗。

由韓國調理協會(KICC)主辦的2019 KICC韓國國際餐飲大賽，今年在韓國首爾良才洞AT中心舉行，計有來自世界18個國家及地區、4500多位餐飲廚藝高手參賽，飲調類組則約有120位選手齊聚一堂。

龍華科大由觀休系謝美婷老師，指導並帶領許智婷及林陳進兩位同學參賽。在傳統調酒組項目，須於7分鐘內調製出4杯以韓國當地特色酒為基酒之創意雞尾酒。許智婷及林陳進分別以精湛技巧及豐富創意，深獲國際評審團青睞，許智婷勇奪傳統調酒組金牌殊榮，林陳進則榮獲銀牌獎榮耀。林陳進另在侍酒師服務競賽獲得金牌，謝美婷與許智婷師徒聯手，在手沖咖啡競賽分別在職業組拿下金牌、大專組拿下銀牌。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜師生獲獎，並感謝老師的細心指導。他也勉勵同學以其為楷模，踴躍參加各類競賽，將課堂所學專業知識，從競賽中觀摩學習、累積經驗並增進實務能力。(楊宗灝)

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