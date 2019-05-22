新北市設籍人口突破400萬人，為鼓勵更多民眾以對環境友善的方式玩遊新北，新北市交通局25 日起，推出為期半年的假日轉乘停車優惠活動，民眾若有將車子停放在板橋市民廣場地下停車場，轉乘台鐵、高鐵和國道客運，憑當日回程票根，即可享停車費8折優惠。

交通局停車管理科長吳政諺表示，板橋市民廣場地下停車場因位於台鐵、高鐵及捷運三鐵共構的交通樞紐，共有841個小型車停車位、1797個機車停車位，為全市規模最大的公有停車場，也是民眾轉乘停車的首選，為與市民分享突破400萬人的城市光榮感，並鼓勵搭乘大眾運輸交通工具，特別推出假日轉乘停車優惠活動。

交通局表示，25 日起至11月30日活動期間的國定例假日（歡樂耶誕城交通管制期間除外），民眾只要將車子停放在板橋區市民廣場地下停車場，轉乘台鐵、高鐵或國道客運，即可憑當日回程票根至管理室辦理停車費8折優惠。

板橋市民廣場地下停車場汽車費率為每小時30元，連續停放10小時150元（每10小時重新計算）；機車費率為停放未滿3小時每次10元，超過3小時者，超過時間每半小時增收5元，當日當次上限30元。

(中時 )