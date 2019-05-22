菲律賓歌手Mikey Bustos第二次來台北拍攝觀光MV，首次前往陽明山景點，直呼好興奮！（北市觀傳局提供）

根據交通部資料顯示，近年東南亞來台自由行人數持續增加，其中又以菲律賓旅客成長幅度最高，為了趁勝追擊，北市觀傳局鎖定「重遊客」，以「你所未見台北」為概念，打造全新主題遊程，並再度邀請菲律賓知名歌手Mikey Bustos來台旅遊，用不同視角認識台北美景。

觀傳局22日在台北西門紅樓舉辦歡迎會，現場網羅台北人氣美味料理，從十大必吃早午餐的碳烤土司、創新療癒甜品，到高CP值經典麻辣鍋等，Mikey Bustos也攜手台北旅遊女神-阿喜，將地方戲曲〈我身騎白馬〉結合現代嘻哈RAP，味覺聽覺雙享受，令人耳目一新。

Mikey表示，這次來台北取景拍MV，竹子湖的繡球花和陽明山夜景等令人驚豔，而且從市區坐車30分鐘就到了，讓人覺得台北怎麼玩都不夠！

北市觀傳局長劉奕霆表示，觀傳局近年積極耕耘菲律賓市場，今年也針對旅遊特性與喜好，設計全新台北旅遊商品，同時強化與在地旅行業者的深度溝通，預計下個月赴馬尼拉舉辦產品發布記者會，希望透過最直接的體驗式行銷，邀請旅客到台北旅遊。

(中時 )