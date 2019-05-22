新北市人口突破400萬里程碑，新北市府推出一系列感恩回饋活動，25日到6月底的「感恩回饋月」，結合新北市博物館、國民運動中心、深澳鐵道自行車等推出優惠體驗，在地商家、連鎖企業也紛紛響應，共推出超過400項優惠，部分商家折扣更加碼延長到8月底，邀請民眾共襄盛舉。

新北市也26日當天推出富邦悍將對戰桃猿隊，內野400張4折優惠，國民運動中心於5月底前每日一座發送400張免費體驗券，勞工局特定優良視障按摩院及視障按摩小棧，指定時段提供免費按摩10分鐘（限定5月26日及27日），讓市民「鬆一下」，交通局則串聯境內各景點的795木柵平溪線、856黃金福隆線及862皇冠北海岸線3條公車路線， 6月份刷卡半價，新北最夯深澳鐵道自行車也將有400張單程6折優惠票券要送給市民，讓民眾糾團攜伴賞玩新北。

首波優惠活動由新北市900多家統一超商展開，大杯美式第2杯7折（5月22日至6月4日），OK．MART現煮大杯醇品美式／醇品拿鐵買2送2（5月30日至6月28日連續5週的星期四、五）、摩斯漢堡「親子全家餐」、「歡慶點心組」推出慶祝優惠價，還有遠東百貨、特力屋、和樂、頂好、環球購物中心、Jasons超市等連鎖企業提供各式優惠好康。

電商業者生活市集則在6月底前將送出400萬份220元現金折價券，蝦皮商城「來新北逛菜市」單筆消費滿400元送消費金40元，松果購物更將贈送8888元的入厝金給5月25日幸運抽中套房獎項的市民。東森購物、森森購物、KKday也有多項折扣優惠，讓民眾不管線上購物還是現場血拚都有感。

連進酸菜白肉鍋林口店也在當日4個指定時段推出一共400份的免費酸菜白肉鍋，只要憑身分證消費即可享有優惠，台北新板希爾頓酒店4人以上同行享85折優惠，阿基師觀海茶樓贈送主廚私房菜，海霸王消費送抵用券，維格餅家全商品8折，新莊翰品酒店、翡翠灣福華渡假酒店、白宮行館、菱悅渡假酒店也提供住宿優惠。

民政局表示，25日至6月2日將於市府1樓大廳舉辦「新北友好市400＋暨戶政展」，25日還會抽出眾所期待的淡水「海洋都心3 中央花園」套房獎項得主，展覽期間有互動小遊戲，還可憑全程觀展章戳換取摸彩券抽獎，有機會把50吋電視帶回家，歡迎所有市民朋友，一同相揪共享各式感恩優惠，詳洽：https：／／hrg.ntpc.gov.tw／

(中時 )