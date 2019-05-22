桃園市空服員職業工會將在後天（24日）與長榮航空啟動第四次協商，空服員工會秘書長鄭雅菱表示，會員共有約3200人，目前罷工投票人數已超過2000人，約62％，目前正在籌備後天的協商會議。交通部長林佳龍表示，資方已劃出可談範圍，期盼雙方可在兼顧公司永續發展與旅客權益的前提下，達成共識。

空服員工會於13日已啟動罷工投票，將在周五與長榮航空進行第四次協商，但工會日前表示，長榮臨時變更交通車上下地點，又延遲發布空服員班表，質疑是有意對班表進行特別調整。

長榮航空解釋，由於面對勞工恐突襲式罷工，因此需有更周全的應變計劃，且空服員罷工後，影響層面不只是空服員個人班表，更會牽連數萬名乘客的既定行程或回家之路受阻，同時也將打亂航空系統公司上萬名員工班表和作息。

長榮表示，平日上下班交通車發車及抵達地點為長榮海運民生大樓，據了解，工會將於5月下旬即6月上旬於此大樓前舉辦活動，也已申請路權，因此交通車，均避開已被申請路權之範圍，以確保交通車能夠順利接駁員工上下班，並非刻意不利空服員進行罷工投票。

林佳龍表示，工會的確有權利發動罷工，但也已釋出善意願意協商，目前資方已提出可協調的範圍，期待周五可拉近勞資距離，以公司發展作為勞資爭議解決的主要目標，並要兼顧旅客端午、暑期的權益，同時保障飛航安全。

(中時 )