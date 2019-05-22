被動元件大廠國巨去年2件併購案，驚傳內線交易案件！國巨去年併購君耀控股公司、以及國巨旗下上櫃公司奇力新併購被動元件電感廠美磊案，檢調發現有內部人涉嫌利用併購案利多訊息前，大買美磊、君耀股票，涉嫌違反證交法內線交易罪。台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處兵分5路搜索國巨財務部謝姓主管、美磊前董事長蔡茂禎等住處，並約談蔡、謝共7人到案。

美磊為被動元件電感廠，主要產品包括一體成型電感 (Molding choke)、Assembly Type Inductors、網路變壓器 (LANTransformers)、晶片磁珠 ／ 晶片電感 (ChipBead／Inductor)、射頻元件 (RF Components)、近距離無線通訊 NFC 與無線充電等，去年被國巨旗下公司奇力新併購。去年初，國巨財務部謝姓主管疑事先得知此一利多訊息，透過親友大買美磊股票，涉嫌內線交易。

另去年國巨併購君耀控股公司案，去年4月間，美磊前董事長蔡茂禎事先得知此一利多訊息，透過親友大買君耀股票，涉嫌內線交易。

(中時 )