高雄市長韓國瑜近日屢遭外界批評，民調也較先前下降。有網友問及，韓國瑜看起來至少做事盡心盡力，不懂為啥一堆人超愛攻擊他，「這樣跟網路霸凌差在哪？」該文章引來一名自稱高雄人的網友回應表示，高雄人都看的到他的施政用心，黑的不是網軍就是外地人。

韓國瑜上任後努力拚經濟，市民有感，不過也冒出許多人黑韓，許多議員也圍剿韓。對此，韓國瑜曾多次表示愛與包容，他也呼籲網友直球對決，不要躲在螢幕後面敲鍵盤，假冒韓粉騷擾、製造仇恨。

網友eddy12357在PTT發表「所以韓到底哪裡不好啊？」一文，他認為韓看起來沒有很聰明，但至少做事盡心盡力。他不懂為何一堆人超愛攻擊他，把他妖魔化，他說韓其實跟檯面上的人差不多，就是一個政治人物，到底為啥要照三餐攻擊他，這樣跟網路霸凌差在哪？

該網友認為，韓為什麼能選上高雄市長，就是因為民進黨在高雄執政20年爛到爆。他覺得把一個政治人物神化或妖魔化都不太好，且他說蔡總統剛上任就全台大停電，現在還能有這麼多年輕人覺得不投綠的=智力測驗沒過，他不予置評。

對此，有名自稱高雄人的網友回文表示，高雄人都看的到他的施政用心，黑的不是網軍就是外地人。其他也有網友認為「我覺得他沒很好 不過也沒差到很差」、「我同意你的疑問，雖然他跟其他政客其實一樣沒好到哪裡去，但是打他的人也沒多好」、「到底哪做不好 也沒人講的出來 只會一直糾結他講了什麼」、「大寮農民104年開始陳情違法工廠汙染農地 直到韓當市長，陳情第一天就處理了，然後叫什麼都沒做？」、「你去問高雄人他做了什麼 路上隨便都能回你一堆」、「因為他贏了民進黨，讓民進黨很丟臉，讓小英地位不保，所以必須不斷釘他，直到他黑掉」。

(中時電子報)