高雄市長韓國瑜民調下滑，國民黨台北市議員游淑慧用股票股價現象，提出3分析後，建議韓市長用洪荒之力，扎扎實實做出高雄政績、提出具體國政和政策，民調一定有機會再繼續緩步上升。

游淑慧在臉書發文說，韓市長的民調趨勢，讓她想用股票、股價現象來解釋，或許有很多雷同之處，而近期下滑的原因，她分析有三個原因，如下:

第一、漲多修正:過去幾個月，各家媒體高度報導韓市長的一言一行，也讓韓市長選總統的呼聲越來越高，但樹大招風，除遭遇民進黨府院黨的猛烈炮火外，一般民眾對韓市長的檢驗和期待，也隨之提高；在高監督、高針對、高期待下，民調就有了漲多修正的情況。

第二、基本面支撐的補強:前4個月韓國瑜是市長，現在的韓國瑜則可能是總統擬參選人；隨著角色不同，他要端出的牛肉與成績（基本面）就不同。韓市長開始的任期還太短，很多政績還沒有展現，因此目前的基本盤是薄弱的，才讓他的民調容易受消息面、題材面所影響。所以接下來的韓市長，要善用高雄的執政舞台和行政資源，好好的做出成績。

第三、同樣概念股的其他選擇:同樣身為國民黨概念股，除了韓國瑜市長外，還有郭台銘董事長、朱立倫市長、王金平院長。當同一概念股有那麼多同樣好的選擇時，民眾的選擇性多了，韓市長的民調當然不可能再一枝獨秀，而面臨支持者分散和被重新選擇，這些都是正常。

游淑慧認為，不論是股價或政治人物民調，最重要的都是看基本面和題材面；在題材面，韓市長帶領議題和關注的能力，無人可比，但在基本面上，她建議韓市長要用盡洪荒之力，繼續好好扎扎實實的做出高雄政績，以及快提出具體的國政看法和政策。

她說，在基本面支撐、題材面的雙基礎下，韓市長的民調一定有機會再繼續緩步上升。

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(中時電子報)