瓜田東空一塊、西空一塊，瓜農心痛剛成熟的西瓜就被竊嫌偷走。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣後龍鎮西瓜產季將至，55歲劉姓男子覬覦滿地香甜西瓜，20日趁著下雨天西瓜田無人看顧，潛入西瓜田裡偷摘3顆重約60斤的大西瓜，瓜農家屬氣不過辛苦種植的西瓜遭竊，在臉書貼文譴責竊嫌，警方主動聯繫貼文者並了解案情，21日循線逮捕劉男移送法辦。

後龍西瓜以碩大多汁名聞遐邇，每逢西瓜產季總有貪小便宜的竊嫌偷拔瓜變賣，劉姓男子20日趁著下大雨開著貨車進入張姓瓜農的西瓜田竊取3顆大西瓜，瓜農家屬得知後氣得在臉書貼文，怒批竊嫌「好好的人不當要當賊，老天有眼就用雷劈死賊吧」，警方見文隨即聯絡發文者了解案情。

竹南警分局外埔派出所所長譚玉森表示，劉男在西瓜成熟之際趁隙竊取瓜農辛苦種植的西瓜，原瓜農認為損失不大而未報案，但警方網路巡邏時見貼文主動了解案情，經目擊民眾提供竊嫌特徵及所駕駛車型，用以車追人的方式，21日循線查獲劉嫌立即約談到案。

劉嫌雖辯稱因一時內急才走進田裡小解，但警方認為事發地點為偏僻死巷，平常人很少會到那個地方，加上目擊者指證歷歷，因此不採信劉嫌說法，訊後依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

竹南分局長張文川表示，正值西瓜量產上市豐收之際，警方已規畫「護瓜勤務」，除了加強轄區瓜田巡邏、守望之外，也宣導農民要有守望相助的觀念，若發現可疑人、事、物時，能機警記下特徵，提供警方查緝。

(中時 )