金鶯目前在美聯戰績墊底、同時大聯盟成績倒數第二，僅高於馬林魚，在今(22)日的比賽中以4比11輸給洋基隊，同時投手群挨了3支全壘打，48場比賽中就被敲出100轟，創下大聯盟史上最快挨百轟球隊的難堪紀錄。

原先的紀錄保持球隊是2000年的皇家，花了57場球賽創下最快被百轟紀錄，不過今年的金鶯相較之下更是慘不忍睹，只花48場比賽就刷新紀錄，平均每場比賽都會被挨2轟，甚至在今年開季時還曾創下連續16場比賽都至少被轟1支以上全壘打。

大聯盟史上單季被敲最多支全壘打的，是2016年紅人隊的258支，目前賽季進行約三分之一，若按照這樣的速度進行下去，球季結束金鶯可能達成被打300支全壘打的新高，不只會破紅人紀錄，還會將數字刷新了不少。

而金鶯的總教練海德(Brandon Hyde)對這個難堪紀錄也不太滿意，「我們面對的都是世界頂尖的球隊，而你必須投球。面對這些強打者，控球必須好、也要投的刁鑽才不會被打中，在這個打者聯盟面對揮棒大力的選手，就會在40多場比賽中被打100支全壘打。」

除了金鶯100支被全壘打高居聯盟榜首，次高的是戰績在大聯盟墊底的馬林魚，共挨了88轟。而目前金鶯以15勝、33敗在美聯戰績墊底、同時大聯盟成績倒數第二。在金鶯被轟出的100支全壘打中，有28支來自洋基，今日對戰洋基也被敲3支，包含G.桑契斯（Gary Sánchez）的3分炮與弗拉瑟（Clint Frazier）的雙響炮。

(中時電子報)