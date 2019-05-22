陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿則批評，請民進黨三思，「若再不遵守民主機制，難道要逼我們含恨不投票嗎？」（郭建伸攝）

民進總統初選延宕引發黨內基層焦慮，下午中執會預計將敲定期程；但挺賴的獨派不滿蔡陣營不要初選，而黨中央也一再改變初選時程，下午前往黨中央外抗議，除了拿「蔡英文搏壞賭」字牌，也高喊要下架改變初選制度、兼中執委身份的立委。陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿則批評，請民進黨三思，「若再不遵守民主機制，難道要逼我們含恨不投票嗎？」

台灣民意基金會董事長游盈隆說，他看到昔日黨主席競選對手卓榮泰現在處境，不知道要高興還是要悲傷，如果是他做主席不知道會怎樣。

游盈隆說，卓榮泰現在很需要大家幫忙，因為卓是這場初選能公正公開舉行唯一的希望，呼籲大家挺卓榮泰、挺中執會裡站在公平正義的執委。

不過游盈隆也警告，如果是那些搞東搞西的執委，若是有立委身份「明年1月11日讓他落選！」現場有民眾則高喊「把他們下架！」

陳昭姿說，民進黨是台灣人用血淚跟錢撫養長大的囡仔，黨員只有20萬，但每次選舉都得到幾百萬票，「民進黨沒有家務事，不能關起門來私了」。

陳昭姿說，當時扁案成功分裂民進黨，現在難道要毀壞初選來毀掉台灣嗎？陳昭姿疾呼，「我們可以含笑投票，可以含淚投票，但若再不遵守民主機制，難道要逼我們含恨不投票嗎？」

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