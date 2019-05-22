彰化縣文化局舉辦第21屆磺溪文學獎即日起至6月20日開放收件，總獎金高達110萬元，徵選新詩、散文、短篇小說、微小說、報導文學、電視電影劇本6類作品，廣邀全國創作者以彰化意象和書寫彰化縣風土民情為發想，歡迎熱愛文學、喜愛書寫創作的朋友們踴躍投稿。

彰化縣長王惠美說，這次徵獎總獎金110萬元，未來還會邀請得獎作家，前往縣內學校及鄉間來做「市場文學沙龍」，期望將文學創作與關懷精神帶到校園甚至是彰化縣每個角落，一起為創作文學努力。主題為「文字是最溫柔的海域」，透過文字來做無限想像，將對彰化的感情用文字來展現，讓外界體會彰化的美、彰化的好。

彰化縣文化局長張雀芬表示，磺溪文學獎從1999年成立迄今已21年，磺溪文學獎最主要以聚焦彰化在地為主題，提供彰化民眾創作平台，也提供給外縣市人關心彰化，這次榮幸邀請到前臺中市文化局長路寒袖老師出席與談，期望透過這樣的活動，讓喜愛文學創作的朋友有個優良平台共同來關心彰化。詳情可上彰化縣文化局網站。

(中時 )